Adana itfaiyesinden keçi kurtarma operasyonu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
D-400 karayolu üzerinde bir arazinin ortasındaki su kuyusunda keçi olduğu fark eden tarım işçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Can-Kur ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden iple çıkardı.
Keçi daha sonra sahibi Ali Dağlı'ya teslim edildi.
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