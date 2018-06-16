Adana itfaiyesinden keçi kurtarma operasyonu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

D-400 karayolu üzerinde bir arazinin ortasındaki su kuyusunda keçi olduğu fark eden tarım işçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Can-Kur ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden iple çıkardı.

Keçi daha sonra sahibi Ali Dağlı'ya teslim edildi.

