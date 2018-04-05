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Adana merkezli 21 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker 40 şüpheliden 24'ü adliyeye çıkarıldı

Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Diğer 16 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, 6 aylık çalışma kapsamında 28 Mart'ta 21 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çoğunluğu halen görevde olan subay ve astsubay 40 şüpheli yakalanmıştı.

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