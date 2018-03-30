Adana merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Adana merkezli 6 ilde helikopter destekli operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine düzenlenen yasa dışı gösterilere ve terörist cenazelerine katıldığı, kırsal bölgelere eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Diğer şube müdürlüklerinin de katıldığı Adana'daki operasyonda özel harekat polisinin yanı sıra polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.
Adana'nın yanı sıra İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 5'i kadın 34 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı
Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu
Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Adana'nın kalbi yine çalındı!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum