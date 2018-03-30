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Adana merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 07:14 | Son Güncelleme

Adana, İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 34 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Adana merkezli 6 ilde helikopter destekli operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine düzenlenen yasa dışı gösterilere ve terörist cenazelerine katıldığı, kırsal bölgelere eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Diğer şube müdürlüklerinin de katıldığı Adana'daki operasyonda özel harekat polisinin yanı sıra polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.

Adana'nın yanı sıra İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 5'i kadın 34 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon PKK PKK/KCK terör

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