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Adana merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan ikisi tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana merkezli 6 ilde 21 kişinin gözaltına alındığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Çağrı G'nin örgütün Adana'daki askerlerden sorumlu mahrem imamlarından olduğu iddia edildi.

Babasının sahibi olduğu iş yerinde çalışan bir kişinin üzerine kayıtlı hattan örgütün haberleşme programı "Bylock"u kullandığı tespit edilen Çağrı G'nin, sorumlu olduğu askerlerin örgüte bağlılığını diri tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Çağrı G'nin, sorumlu olduğu örgüt mensubu askerlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ve 15 Temmuz'da İncirlik Hava Üssü'nde görevli askerlerle irtibatının olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Örgütün mahrem imamlarından olduğu iddia edilen Serkan D'nin ise FETÖ'nün yetiştirdiği üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra hangi kamu kurumuna hangi görevle yerleştirileceğine karar verdiği öne sürüldü.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Serkan D, Çağrı G, Ali L, Mahmut S. ve Sedat D. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Serkan D. ve Çağrı G. tutuklandı, Ali L, Mahmut S. ve Sedat D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 6 ilde 13 gün önce 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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21 gözaltı 6 il adana FETÖ PDY

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