Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında subayların da olduğu 30 askeri personel adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Mayıs'ta 13 ilde düzenlenen operasyonun ardından 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü yarbay, 3'ü binbaşı, biri yüzbaşı, 4'ü teğmen ve 19'u astsubay olmak üzere 30 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul, Siirt, Aydın, Balıkesir, Mersin, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Kırklareli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

