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Adana merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 07:43 | Son Güncelleme

Özel harekat polislerinin katılımıyla 6 ilde şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Adana merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat tarihi öncesi eylem hazırlığındaki örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Adana ile İstanbul, Batman, Diyarbakır, Van ve Şırnak'ta belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı evlere kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi.

Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan ekipler, bu adreslerde detaylı arama yaptı.

Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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adana gözaltı operasyonu PKK terör

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