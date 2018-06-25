Adana milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

AK Parti
1- Jülide Sarıeroğlu
2- Tamer Dağlı
3- Mehmet Şükrü Erdinç
4- Ahmet Zenbilci
5- Abdullah Doğru
MHP
1- Muharrem Varlı
2- Ayşe Sibel Ersoy
CHP
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
İYİ Parti
1- İsmail Koncuk
2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu
HDP
1- Tülay Hatımoğulları Oruç
2- Kemal Peköz
Türkiye tercihini yaptı, Dünya basını manşetlere taşıdı
Kapıyı açınca 15 yaşındaki kızın cansız bedeniyle karşılaştılar
Erdoğan'ın zaferi İngiliz basınında: 'Batılılar muhtemelen memnun olacaktır'
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)
TBMM'ye giremeyen isimler
24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum