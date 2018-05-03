Adana polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe

"Gençliğimizi ve geleceğimizi çalmak isteyen uyuşturucu tacirlerine seslenmiştik, çaldırmayacağız. Adana Emniyet Müdürlüğü olarak bütün ekibimizle bu mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Göreve başladığımız tarih itibariyle, yaklaşık 7 aylık süreçte, sokaklardan 792 uyuşturucu tüccarını topladık ve adalete teslim ettik. Bu 792 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu taciri tutuklandı. Bunlardan yaklaşık yarım ton eroin ve bol miktarda çeşitli uyuşturucu ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

