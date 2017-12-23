HABER

Adana saldırısını düzenlemişti! O terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 15:05 | Son Güncelleme 9 saat önce

Mardin'de operasyonda yakalanan ve "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride bulunan "Musa" kod adlı Koçali Bala'nın ifadesi doğrultusunda kırsalda tespit edilen sığınaklarda, çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut adlı teröristin de Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Adana saldırısını düzenlemişti! O terörist öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin MİT Bölge Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce terör örgütünün kırsal kadrolarına yönelik operasyonları sürüyor. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik geçen ay yürütülen operasyonlarda sağ ele geçirilen ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride bulunan, şehirlere yönelik bombalı saldırıların planlayıcısı sözde özel kuvvetler sorumlusu "Musa" kod adlı terörist Koçali Bala, ifadesinde teröristlerce kullanılan birçok sığınak ve barınak hakkında bilgi verdi.

Alınan bilgiler üzerine güvenlik güçlerince Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy, Yavruköy, Çalıköy, Doğanlı, Büyükkardeş, Akarsu mahalleleri kırsalı ile Ömerli ilçesi kırsal alanında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, örgütün kullandığı tespit edilen barınak ve sığınakların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, mayın, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin, el yapımı patlayıcı yaptıkları ve barındıkları sığınak ve mağaralar imha edildi. Operasyonlarla Mardin kırsalında faaliyet yürüten ve kış üstlenmesinde zorlanan örgüt mensuplarına büyük bir darbe vuruldu. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde özel kuvvetler mensubu Çiçek Karabulut adlı teröristin de Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi. Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin aranan teröristler

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kod adı Musa diyonuz, resimde kadın var.Musamı kadın, kadınmı Musa ::)))
Diğer Haberler
Aileler arası kavga: Ölüler ve yaralılar var

Aileler arası kavga: Ölüler ve yaralılar var

3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği 475 TL'ye kapısına getirtmiş

3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfeği 475 TL'ye kapısına getirtmiş

Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

Son dakika! Uludağ'da 6 dağcı kayboldu

Bakan Soylu CHP'li Özel'e bu kayıtlarla yanıt verdi

Bakan Soylu CHP'li Özel'e bu kayıtlarla yanıt verdi

Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.