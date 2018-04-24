Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

Adana Şehir Hastanesi yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, minik hastalarını unutmadı. Çeşitli hediyeler ve çikolata ikramı ile sevindirilen çocuklar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu özel günde mutlu edildiler.
23 Nisan’ın anlam ve önemine uygun olarak tüm yurtta aynı coşku ve heyecanla kutlanırken, Adana Şehir Hastanesi’nde yatan çocuklar sürprizle karşılaştı. Kamu-Özel İşbirliği modelini uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye sağlık sektörüne taşıyan bir yönetim anlayışı ile işletilen Adana Şehir Hastanesi’nde, 23 Nisan’a özel etkinlikler düzenlendi.
Çocuk servisleri balonlarla süslendi
Hasta servisleri rengarenk balonlarla süslenerek, hasta çocukların bayram sevincini yaşamaları sağlandı. Hasta odalarını beraberlerinde palyaço ve üzerinde ay yıldız taşıyan balonlarla ziyaret eden hastane yöneticileri, bebeklere çıngırak, çocuklara bebekler ve puzzle arabalar armağan edildi.
Çeşitli nedenlerle 23 Nisan’ı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar, kapılarında ellerinde hediyeler ve çikolatalarla gördükleri hastane yöneticilerini sevinçle karşıladılar. Hediyelerini alan çocuklar, bayram neşesini yaşarken, onlara refakat eden aileleri de ziyaret için teşekkür ettiler.
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