HABER

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:36 | Son Güncelleme

Adana Şehir Hastanesi yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98.

Adana Şehir Hastanesi yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, minik hastalarını unutmadı. Çeşitli hediyeler ve çikolata ikramı ile sevindirilen çocuklar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu özel günde mutlu edildiler.
23 Nisan’ın anlam ve önemine uygun olarak tüm yurtta aynı coşku ve heyecanla kutlanırken, Adana Şehir Hastanesi’nde yatan çocuklar sürprizle karşılaştı. Kamu-Özel İşbirliği modelini uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye sağlık sektörüne taşıyan bir yönetim anlayışı ile işletilen Adana Şehir Hastanesi’nde, 23 Nisan’a özel etkinlikler düzenlendi.

Çocuk servisleri balonlarla süslendi
Hasta servisleri rengarenk balonlarla süslenerek, hasta çocukların bayram sevincini yaşamaları sağlandı. Hasta odalarını beraberlerinde palyaço ve üzerinde ay yıldız taşıyan balonlarla ziyaret eden hastane yöneticileri, bebeklere çıngırak, çocuklara bebekler ve puzzle arabalar armağan edildi.
Çeşitli nedenlerle 23 Nisan’ı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar, kapılarında ellerinde hediyeler ve çikolatalarla gördükleri hastane yöneticilerini sevinçle karşıladılar. Hediyelerini alan çocuklar, bayram neşesini yaşarken, onlara refakat eden aileleri de ziyaret için teşekkür ettiler.

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

1 / 7

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı
2 / 7

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı
3 / 7

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı
4 / 7

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı
5 / 7

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı
6 / 7

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı
7 / 7

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı

Adana Şehir Hastanesi yönetimi minik hastalarını unutmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı

Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı

Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi

Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

93 Harbi'nden kalan kayıp şehitlik Ukrayna'da bulundu

93 Harbi'nden kalan kayıp şehitlik Ukrayna'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.