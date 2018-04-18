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Adana Şehir Tiyatrosu’na çifte ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Adana Şehir Tiyatroları’nda sahneye koyduğu ‘Boyacı’ adlı oyun ile Yeni Tiyatro Dergisi 6.

Adana Şehir Tiyatrosu’na çifte ödül

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Adana Şehir Tiyatroları’nda sahneye koyduğu ‘Boyacı’ adlı oyun ile Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülleri Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İsmail Dikilitaş ise Emek Ödülü’ne layık görüldü.
Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun, Yeni Tiyatro Dergisi’nce verilen ödüllerden ikisine layık görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten İsmail Dikilitaş, Emek Ödülü başlığıyla verilen ödülü almanın ayrı bir onur yaşattığını söyledi. Dikilitaş, kendisini bir tiyatro emekçisi olarak gördüğünü ifade ederek, tiyatroya ve sanatın diğer dallarına emek vermekten bugüne kadar olduğu gibi kesinlikle imtina etmeyeceğini söyledi.
İsmail Dikilitaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları ve sanata verdiği öneme binaen, tiyatro sanatına ve sanatın birçok dalına destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Ödül töreni 30 Nisan’da Fulya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Adana Şehir Tiyatrosu’na çifte ödül

Adana Şehir Tiyatrosu’na çifte ödül

Adana Şehir Tiyatrosu’na çifte ödül

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