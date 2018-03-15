Adana sisle uyandı

Adana’da etkili olan sis eşsiz bir manzara oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle Adana’nın yüksek kesimindeki Çukurova ilçesinde daha yoğun olan sis nedeniyle sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar trafikte zorlandı. Sis trafiği olumsuz etkilese de kartpostallık bir manzara oluşturdu. Sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis daha sonra dağıldı.