Adana Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,94 1,06 Mısır Kg 0,96 1,00 Mısır sılajı Kg 0,25 0,30 Nişasta Kg 1,22 1,60 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,03 2,10 Yerfıstığı (Kabuklu) Kg 5,00 5,60 Yerfıstığı (İç) Kg 8,00 9,25 Limon (Enterdonat) Kg 3,25 3,25 Nektarin Kg 1,00 4,15 Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,30 8,35
Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!
Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı
Son dakika! CHP'li muhaliflerden olağanüstü kurultay için yoğun mesai: 300'ün üzerinde imza verildi iddiası
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum