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Adana Türkiye ikincisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 09:09 | Son Güncelleme

Adana’nın uluslararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında 27 madalya kazanarak Türkiye ikincisi olduğu bildirildi.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, resmi ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden; uluslararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının ödüllendirilmesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor.Bakanlığın bu yılda uluslararası yarışmalarda bireysel veya ekip halinde derece alan öğrencilere ait listeleri açıkladı.

Adana Türkiye ikincisi

Adana’nın uluslararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında 27 madalya kazanarak Türkiye ikincisi olduğu bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, resmi ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden; uluslararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının ödüllendirilmesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Bakanlığın bu yılda uluslararası yarışmalarda bireysel veya ekip halinde derece alan öğrencilere ait listeleri açıkladı. Adana tüm alanlarda toplam madalya sayısında aldığı 27 madalya ile 28 madalya sahibi Antalya’dan sonra Türkiye’ de en çok madalya alan 2. il oldu.
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası ölçülebilir tüm verilerde dünden çok ileride olduklarını söyledi. Eğitimi dedikodunun değil de gerçeğin üzerine kuran, bir gül yetiştirmek için bin dikene katlanan Adana maarif camiasını yürekten kutladığını ifade eden Akpınar, "Adana’da görev yapan il ve ilçe yöneticilerimizi, okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi; bize hep destek olan değerli velilerimizi tebrik ediyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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