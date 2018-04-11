Adana Valiliği saldırısına ilişkin dava

"Terör örgütü PKK'ya 2014 yılında katıldım. PKK'nın Dera kampında askeri, siyasi ve ideolojik eğitimler aldım. Ardından Mardin kırsalında yer aldım. Örgüt bana istihbarat toplama görevi verdi. Hatta bir ara PKK beni istihbarat toplamak için Denizli'ye bile gönderdi. Mardin kırsalında görev yaparken Behzat kod adlı örgüt üyesi beni Adana'da bulunan Dayı kod adlı şahsın yanına gönderdi. Behzat, benim Adana'da Dayı kod adlı şahısta bulunan silahlara bakım yapmamı istedi. Adana'da bulunan çiftlikte Dayı kod adlı şahısla silah temizledik. O çiftlikte yaklaşık bir hafta kaldım. O süreçte mühimmatlarla ilgili konuşmalar oldu. Dayı kod adlı kişi mühimmatları gömmekten bahsediyordu. Valilik patlaması olduğu sırada ben örgüt üyeliği suçundan cezaevindeydim. Patlamayla ilgim yoktur."

Diğer tutuklu sanıklar Ali Sarıgül, Dindar Kaplan ve Nuri Bağış ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Hasan Vural ise yeğenini örgütün elinden kurtarmak için Mehmet Emin Vural ve annesinin kendisinden yardım istediğini bunun için Mardin'e gittiğini ifade etti.

Örgütün elinden yeğenini kurtarmaya çalıştığını savunan Vural, şunları kaydetti:

"Mardin'e vardığımda Derveş kod adlı şahıs yanımıza geldi. Bu şahıs bana 'Eğer siz bu şekilde buraya gelirseniz devletin eline bilgi geçer, bizleri deşifre edersiniz' dedi. Ben de ısrarla 'Yeğenimi geri getirin' dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı. Onlara Cizre'yi, Nusaybin'i, Şırnak'ı ne hale getirdiklerini söyledim. Tartışma sonrası Derveş çekti gitti. Ben de yeğenimi alamayınca Mardin'den ayrılarak Adana'ya döndüm. Patlama olayıyla hiçbir alakam yoktur. Ailem PKK'dan çok zarar görmüştür. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Duruşma müştekilerin beyanlarının alınması için yarına ertelendi.