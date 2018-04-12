Adana Valiliği saldırısına ilişkin dava

Adana'da 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3’ü firari, 15'i tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı müştekiler ile avukatları katıldı.

Mahkemede müşteki olarak dinlenen, patlamada yaşamını yitiren Adana Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanı Kadir Kırbaç'ın babası Mehmet Ali Kırbaç, oğlunun şehit olduğunu, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Adem Kocaman ise patlama sırasında valilik karşısında bir arkadaşını beklediğini ve kafasından yaralandığını, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını, davaya katılmak istediklerini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma talebini mahkemenin takdirine bırakılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti müştekilerin ifadelerinin tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.