Adana Valiliği saldırısına ilişkin dava

Adana'da 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü firari, 15'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı müştekiler ile avukatları katıldı.
Müşteki olarak dinlenen Onur Ertaş patlama sırasında evde olduğunu ve maddi zarara uğradığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.
Müşteki Sevgi Korkmaz ise patlama sırasında evinin zarar gördüğünü bildirerek, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini ifade etti.
Duruşmada beyanları alınan diğer müştekilerde sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek, davaya katılma taleplerini yineledi.
Daha sonra değerlendirilmesi sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi.
Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve eksik hususların giderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.
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