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Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 16:01 | Son Güncelleme 1 saat önce

Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi. Öte yandan Adana hava durumuyla ilgili meteorolojiden gelen bilgilere göre kuvvetli yağışın 5 ocak yarın da devam etmesi bekleniyor.

Adana Valiliği’nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür.”

ADANA HAVA DURUMU (4-5 OCAK)

Adana hava durumu 4 Ocak 2018 perşemebe bugün; parçalı, çok bulutlu, sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar il genelinde çok kuvvetli hissedilirken hava sıcaklığı 11 derece olarak ölçülüyor.

Adana hava durumu 5 Ocak 2018 cuma günü ise yine sağanak ve kuvevetli yağışlı olacak. Hava sıcaklığının ise 14 derece olması bekleniyor.

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Erken alıcaklarına Erken gönderseler daha iyi olmazmı ?
guzel fikir
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