Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği’nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür.”

ADANA HAVA DURUMU (4-5 OCAK)

Adana hava durumu 4 Ocak 2018 perşemebe bugün; parçalı, çok bulutlu, sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar il genelinde çok kuvvetli hissedilirken hava sıcaklığı 11 derece olarak ölçülüyor.

Adana hava durumu 5 Ocak 2018 cuma günü ise yine sağanak ve kuvevetli yağışlı olacak. Hava sıcaklığının ise 14 derece olması bekleniyor.