Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği’nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür.”
ADANA HAVA DURUMU (4-5 OCAK)
Adana hava durumu 4 Ocak 2018 perşemebe bugün; parçalı, çok bulutlu, sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar il genelinde çok kuvvetli hissedilirken hava sıcaklığı 11 derece olarak ölçülüyor.
Adana hava durumu 5 Ocak 2018 cuma günü ise yine sağanak ve kuvevetli yağışlı olacak. Hava sıcaklığının ise 14 derece olması bekleniyor.
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