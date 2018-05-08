Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'da 02.20-23.00, Mersin'de ise 02.30-20.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle su baskını, ani sel, yıldırım gibi olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

