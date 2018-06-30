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Adana ve Nevşehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 09:27 | Son Güncelleme

Yakalanan 12 kişiden 2'sinin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu "hususi" oluşumda yer aldığı öne sürüldü

Adana ve Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'sinin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu "hususi" oluşumda yer aldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik dün gerçekleştirilen ve 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanan bazı örgüt üyeleri, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bilgiler verdi.

Gözaltına alınan zanlılar arasındaki U.G. ve F.Y'nin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu "hususi" oluşumda yer aldığı öne sürüldü.

Şüpheliler Y.E. ve N.Ç'nin ise örgütün sözde "Seyhan eyaleti" kadın yapılanmasında bulunduğu iddia edildi.

"Hususi" oluşumda yer alan 3 kişinin de arasında olduğu 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik dün Adana ve Nevşehir'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY operasyon

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