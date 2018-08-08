Adana ve Osmaniye'deki yasa dışı bahis operasyonu

Adana ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda eşiyle birlikte gözaltına alınan öğretmenin, şebekenin elebaşı olduğu ileri sürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından dün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.
Zanlılar arasındaki M.D'nin bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı ve şebekenin elebaşı olduğu iddia edildi.
ABD merkezli bahis sitesini M.D'nin yönettiği, haftalık kazancının 15 bin lira olduğu, okuldaki görevi sırasında ise eşi B.D'nin görevi devraldığı öne sürüldü.
Şüphelilerin hesap hareketlerini inceleyen polis, 2 milyon liralık para transferini ortaya çıkardı.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, bu kişilerin adreslerine şafak vakti baskınlar yapmıştı.
Evlerde yapılan aramada, bazı dijital malzemelere el konulmuş, Adana ve Osmaniye'de gözaltına alınan 1'i kadın 28 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.
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