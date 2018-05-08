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Adana'da 13. kattan düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:29 | Son Güncelleme

Adana'da 13. kattan düşen çocuk öldü

Adana'da bir binanın 13. katından düşen 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 15 yaşındaki Asude K, henüz belirlenemeyen nedenle 13. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asude K'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Asude K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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adana Asude Karaevren Gürselpaşa Mahallesi Seyhan

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