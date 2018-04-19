Adana'da 160 kilo eroin ele geçirildi

Adana'da, bir kamyonun yakıt deposundaki gizli bölmede 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, E-90 Otoyolu İncirlik uygulama noktasında, şüphe üzerine 33 L 3797 plakalı kamyonu durdurdu.

Narkotik köpeği "Şans"ın, kamyonun yakıt deposuna tepki vermesi üzerine araç incelendi.

Depodaki gizli bölmelere saklanmış 160 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, polis kameralarına yansıyan operasyon görüntüsünde, "Şans"ın aldığı koku üzerine eroinin bulunduğu görülüyor.

- "Terörü ve kaynaklarını kurutmak adına önemli operasyon"

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Yıldız, uyuşturucuyla mücadele konusunda hem basının hem de vatandaşların desteğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Operasyon süreciyle ilgili devam edecek faaliyetlerimiz de olacak. Çalışmalarımız devam edecek. Uyuşturucuyla terör, içselleşmiş vaziyette. Terör ortak bir paydaş gibi hareket etmekte. Uyuşturucuyla mücadelemizin sonuçlarında, terörün de kaynağını kurutmak adına önemli bir mesafe kat ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede 3 ana nokta belirledik. Birincisi arzın azaltılması, ikincisi talebin azaltılması, üçüncüsü de tedavi ve rehabilitasyon. Bunu da kolluk görevlilerimiz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, diğer emniyet mensuplarımız vatandaşımızın can ve mal güvenliği için mücadele etmekte. Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadelenin de bir parçası, ondan ayrılmayan bir parça. Bu şekilde terörü ve kaynaklarını da kurutmak adına bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin çok yüksek olduğunun altını çizen Yıldız, operasyonda emeği geçen meslektaşlarını tebrik etti.