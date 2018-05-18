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Adana'da 17 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Adana'da 17 yabancı uyruklu yakalandı

Adana'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Otogarı'nda yaptığı çalışmada şüpheli bazı kişiler tespit etti.

Yapılan kimlik sorgusunda, 3 Afganistan, 3 İran ve 11 Bangladeş uyruklunun belgelerinin sahte olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, ekiplerce gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Adana Otogarı sahte belge

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