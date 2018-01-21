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Adana'da 2 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 01:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

ADANA'da 2 bin polisin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 51 kişi gözaltına alındı. Bir otomobilde yapılan aramada ise oyuncak ördek içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla akşam saatlerinde, kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un adının verildiği uygulamada 2 bin polis görev aldı. 4 özel eğitimli detektör köpek kullanılırken, helikopterle de havadan destek verildi. 32 noktada gerçekleşen uygulamada 14 bin 122 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, aranan 51 kişiyi yakaladı. 13 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 33 bin 680 lira ceza kesildi. Ayrıca 5 bin 990 araç kontrol edildi. Aranan 18 araç yakalandı, 9 araç trafikten men edildi, 42 araca ise çeşitli nedenlerlen 51 bin 700 lira para cesası kesildi.

OYUNCAK ÖRDEKTEN TABANCA ÇIKTI

Uygulama sırasında 12 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok miktarda mermi ve fişek, 30 Ecstasy hap ve rulo halinde sarılmış satışa hazır 15 içimlik 30 gram esrar ele geçirildi. Ele geçen tabancalardan biri, şüphe üzerine durdurulan araçta, oyuncak ördek içine gizlenmiş halde bulundu.

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