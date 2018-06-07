Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana karpuzunun tanıtımına katkı için düzenlenen "2. Karpuz Festivali"ne katıldı.

Sarıeroğlu, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Galeria Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir şehrin tanıtımı ve gelişimi açısından festivallerin önemine işaret etti.

Tarım kenti Adana için önemli bir ürün olan karpuzla ilgili başlatılan festivalin de gelenekselleşerek ilin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlar hale geldiğini vurgulayan Sarıeroğlu, festivalin daha fazla karpuz üretimine ve ihracatına katkı sağlamasını temenni etti.

Seçim çalışmalarına başladığından beri kentin bereketli topraklarını, köylerini ve tarlalarını daha fazla gezme imkanı bulduğunu ifade eden Sarıeroğlu, ileriki dönemde hayata geçirecekleri güçlü projelerle gerek karpuzun gerekse diğer tarım ürünlerinin ve iyi tarım uygulamalarının Adana'da örnek olması için çalışacaklarını söyledi.

Adana'nın karpuz üretimindeki bir numara olma özelliğini sürdüreceklerini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti: