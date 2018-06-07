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Adana'da "2. Karpuz Festivali" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 00:03 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana karpuzunun tanıtımına katkı için düzenlenen festivale katıldı - Bakan Jülide Sarıeroğlu: - "Sayın Başbakanımız tarafından imzası geçen hafta atılan Karataş Bebeli Mahallesi'ndeki tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin temelini atacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana karpuzunun tanıtımına katkı için düzenlenen "2. Karpuz Festivali"ne katıldı.

Sarıeroğlu, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Galeria Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir şehrin tanıtımı ve gelişimi açısından festivallerin önemine işaret etti.

Tarım kenti Adana için önemli bir ürün olan karpuzla ilgili başlatılan festivalin de gelenekselleşerek ilin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlar hale geldiğini vurgulayan Sarıeroğlu, festivalin daha fazla karpuz üretimine ve ihracatına katkı sağlamasını temenni etti.

Seçim çalışmalarına başladığından beri kentin bereketli topraklarını, köylerini ve tarlalarını daha fazla gezme imkanı bulduğunu ifade eden Sarıeroğlu, ileriki dönemde hayata geçirecekleri güçlü projelerle gerek karpuzun gerekse diğer tarım ürünlerinin ve iyi tarım uygulamalarının Adana'da örnek olması için çalışacaklarını söyledi.

Adana'nın karpuz üretimindeki bir numara olma özelliğini sürdüreceklerini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakanımız tarafından imzası geçen hafta atılan Karataş Bebeli Mahallesi'ndeki tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin temelini atacağız. Bu organize sanayi bölgemizle inşallah tarım konusunda 7. sırada olan ilimizin daha üst sıralara gelmesiyle ilgili büyük bir imkanla kentimizi buluşturmuş olacağız. Bu yöndeki yatırımlarımız güçlü şekilde devam edecek. Adana'mız her şeyin en güzelini hak ediyor. Yatırım, üretim, tarım ve sanayi anlamında bir atılım, bir kalkınma döneminin inşası için, önümüzdeki dönemde daha da iyi seviyelere gelmesiyle alakalı olarak elimizden gelen çabayı, tüm gücümüzü ortayaca koyacağımızı ifade etmek istiyorum."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Adana'nın karpuz üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirterek, Çukurova’da, yetiştirilen karpuza daha fazla sahip çıkmak, karpuzun tanıtımını daha iyi yapmak amacıyla, festivaller kenti Adana'ya yeni bir festival daha kazandırdıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından en güzel karpuz yetiştirme ve taşıma yarışmaları yapıldı. Bakan Sarıeroğlu'nun 8 yaşındaki yeğeni Ece Taş'ın da aralarında olduğu çocukların katılımıyla da karpuz yeme yarışması düzenlendi.

Bakan Sarıeroğlu ve katılımcıların karpuz kestiği etkinlikte sanatçı Ferhat Göçer konser verdi.

Festivale Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

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