HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da 20 kilometre süren "film gibi" kovalamaca

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 02:37 | Son Güncelleme

Polis ekipleri "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheliyi adeta filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yola kapan atarak yakaladı - Bulundukları araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirilen ve daha önce bir evin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen zanlılar gözaltına alındı

Adana polisi, "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheliyi adeta filmleri aratmayan bir kovalamaca sonucu yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde devriyeye çıkan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 01 BJA 38 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki şüphelilerin Regülatör Köprü'den geçerek merkez Yüreğir ilçesi istikametine kaçtığının anons edilmesi üzerine Girne ile Hacı Sabancı bulvarlarındaki kavşak polisler tarafından kapatıldı.

Polisin önlem aldığını fark eden otomobildeki 3 zanlı, kavşağa yakın bir noktadan ara yola girerek D-400 karayoluna doğru ilerledi. Buradan Ceyhan ilçesine doğru giden şüpheliler, İncirlik uygulama noktasındaki polislere de yakalanmadan kaçmaya devam etti.

- Kaçarken pompalı tüfeği yol kenarına attılar

Şüphelilerin kaçış güzergahına göre merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Kavşağı'nda önlem alan ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili, yola attıkları kapanla durdurdu.

Takibe alındıktan sonra 20 kilometre kaçan zanlıları araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk aramalarda otomobilde bir pompalı tüfeğe ait boş fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, zanlıların Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir evin kurşunlanması olayına karıştıklarını tespit etti. Aracın kaçış güzergahında da arama yapan ekipler, şüphelilerin yol kenarına attığı pompalı tüfeği buldu.

Gözaltına alınan zanlılar ile detaylı arama yapılacağı bildirilen otomobil, İncirlik Polis Merkezine götürüldü.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Genç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı/FotoğrafGenç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı/Fotoğraf
Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 565. Yıl dönümü programında konuştu//FotoğraflarErdoğan, İstanbul'un Fethinin 565. Yıl dönümü programında konuştu//Fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kaçış Kovalamaca polis şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Polise tokat atan kişinin AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

Polise tokat atan kişinin AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İlginizi Çekebilir

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Polise tokat atan kişinin AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

Polise tokat atan kişinin AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.