Adana polisi, "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheliyi adeta filmleri aratmayan bir kovalamaca sonucu yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde devriyeye çıkan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 01 BJA 38 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki şüphelilerin Regülatör Köprü'den geçerek merkez Yüreğir ilçesi istikametine kaçtığının anons edilmesi üzerine Girne ile Hacı Sabancı bulvarlarındaki kavşak polisler tarafından kapatıldı.

Polisin önlem aldığını fark eden otomobildeki 3 zanlı, kavşağa yakın bir noktadan ara yola girerek D-400 karayoluna doğru ilerledi. Buradan Ceyhan ilçesine doğru giden şüpheliler, İncirlik uygulama noktasındaki polislere de yakalanmadan kaçmaya devam etti.

- Kaçarken pompalı tüfeği yol kenarına attılar

Şüphelilerin kaçış güzergahına göre merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Kavşağı'nda önlem alan ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili, yola attıkları kapanla durdurdu.