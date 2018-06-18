Adana'da 3 boyutlu göz ameliyatı gerçekleştirildi

Akif ÖZDEMİR- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'daki özel göz merkezinde, dünyada da yeni kullanılmaya başlanan cihazla 3 boyutlu göz ameliyatı gerçekleştirildi. Operasyonu yapan doktorlar, cihaz ile operasyonlarda çok daha iyi sonuç alındığını söyledi. Prof. Dr. Özay Öz ile Opr. Dr. Metin Mürşitoğlu, 'Nqueguity' isimli cihaz ile erkek hastalarına 3 boyutlu göz ameliyatı uyguladı. Dev ekrana yansıtılan görüntüyü 3 boyutlu gözlükle izleyerek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, operasyonu başarıyla tamamlandı. 3 boyutlu cihaz ile özellikle göz içi ameliyatların daha kolay yapılabildiğini kaydeden Opr. Dr. Mürşitoğlu, "Bölgede ilk kez kullandığımız bu cihaz ile ameliyatı gerçekleştiren doktor tarafından daha fazla detay görüntülenmesi ve daha iyi sonuç alma konusunda ameliyat mikroskobundan daha fazla derinlik sağlıyor. Teknik olarak sahip olduğu 3 boyutlu kamerası ve kuvvetli işletim sistemiyle doktorlara büyük kolaylık oluyor" dedi. 3 boyutlu ameliyatın, göz alanında büyük gelişme olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Metin Mürşitoğlu, "3 boyutlu görüntü olduğunda detayları daha fazla görebilme ve derinlik hissinin daha yüksek olmasıyla gözün arkasındaki retina dediğimiz tabaka ameliyatlarını çok daha iyi sonuçlar elde etmek, daha iyi görebilmek mümkün. Bu teknoloji daha da gelişecektir. Teknoloji sürekli kendisini yeniliyor. 3 boyutlunun derinlik hissi bizim için daha rahat görüntü ortaya çıkarıyor. Bu da ameliyatın kalitesini artırıyor. Başarıyı daha da yükselten bir sistem olarak ortaya çıkarıyor. Dünyada yeni bir sistem. Hem alışma hem aletin sistemi diğer cihazlara göre farklı. Öğrendikten sonra sonuç olarak yüz güldürücü farkları olduğunu tespit ediyoruz" diye konuştu.
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