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Adana'da 30 bin çocuk yüzme öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sulama kanallarında çocukların boğulmasını önlemek amacıyla 4 ilçede 20 havuzda yüzme eğitimi verecek

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında sulama kanallarında boğulmaların önüne geçmek amacıyla kentte 30 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği 4 yılda belediye bünyesinde 97 bin çocuk ve gence 6 branşta ücretsiz spor eğitimi verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu yaz tatilinde de 30 bin çocuğa yüzme kursları verilmesini istedi.

Bunaltıcı yaz sıcaklarında serinlemek için sulama kanallarına giren çocukların boğularak hayatını kaybetmelerini önlemek amacıyla hazırlık yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde 20 havuz kiraladı. 7-15 yaş arasındaki çocuklara birer saat olmak üzere haftada 3 gün, toplam 11 saat temel yüzme teknikleri eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Haziran ayının son haftasında başlaması planlanan ücretsiz yüzme eğitimine dahil olmak isteyen çocuklar, velileriyle birlikte yüzme havuzlarına gidip, kayıt yaptırabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
adana boğulma yüzme

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