Adana’da 5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Adana’da, kasten adam öldürme suçundan 17 yıl 7 ay hapis cezası alan hükümlü 5 yıl sonra yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kahvehanede bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili "kasten adam öldürme suçundan" 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Şahinoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 5 yıldır aranan Şahinoğlu, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde olabileceğini bilgisi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Polis, hükümlüyü sokakta yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahinoğlu, cezaevine gönderildi.
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