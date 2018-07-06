HABER

Adana’da 5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 08:46 | Son Güncelleme

Adana’da 5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Adana’da, kasten adam öldürme suçundan 17 yıl 7 ay hapis cezası alan hükümlü 5 yıl sonra yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kahvehanede bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili "kasten adam öldürme suçundan" 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Şahinoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 yıldır aranan Şahinoğlu, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde olabileceğini bilgisi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Polis, hükümlüyü sokakta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahinoğlu, cezaevine gönderildi.​

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildiHainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi
Oral Özer kimdir? Saldırıya uğrayan Oral Özer'in son durumu nedir?Oral Özer kimdir? Saldırıya uğrayan Oral Özer'in son durumu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet Hükümlü yakalandı

En Çok Okunan Haberler

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!

Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!

Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi

Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi

Oral Özer kimdir? Saldırıya uğrayan Oral Özer'in son durumu nedir?

Oral Özer kimdir? Saldırıya uğrayan Oral Özer'in son durumu nedir?

Tosun'a büyük şok! Sağ kolu konuştu

Tosun'a büyük şok! Sağ kolu konuştu

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.