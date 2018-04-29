Adana'da akü hırsızlığı iddiası

Adana'da tırlardan akü çaldıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, park halindeki bir tırdan akü çalmak üzere olan iki kişiyi tespit etti.

Polisi gören zanlılar, yanlarındaki araca binmeyip yaya olarak ara sokaklara kaçtı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, zanlılar Nurullah A. ve Resul Y'yi yakaladı.

Zanlılar, Adli Tıp Kurumundaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

