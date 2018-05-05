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Adana'da amatör maçta arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

Silifkespor ile Kilisspor arasında oynanan U-19 Türkiye Şampiyonası grup maçında çıkan arbedede darbedilen hakemin şikayeti üzerine Kilissporlu 3 futbolcu gözaltına alındı

Adana'da Silifkespor ile Kilisspor arasında oynanan U-19 Türkiye Şampiyonası grup maçında arbede çıktı, darbedilen hakemin şikayeti üzerine Kilissporlu 3 futbolcu gözaltına alındı.

U-19 Türkiye Şampiyonası grup maçında Silifkespor ile Kilisspor, Ali Hoşfikirer Stadı'nda karşılaştı.

Silifkespor'un 3-1 üstünlüğüyle devam eden maçta hakem Murat Temel, bir pozisyon sonrası Kilissporlu oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine Kilissporlu futbolcular ile hakem arasında arbede yaşandı.

Darbedilen hakem, görevlilerin müdahalesi sonrası Kilissporlu 3 oyuncudan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan futbolcular, Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.

Tamamlanamayan maçta hakem Temel, Kilissporlu 9 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

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