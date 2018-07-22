Adana'da anız yangınlarına karşı önlem

Adana'da anız yakılmasına neden olanlar hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak için çiftçiler tarafından çıkarılan ve kenti duman altında bırakan anız yangınlarına karşı harekete geçildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan imzasıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilen yazıda, Adana'da tarım alanlarında bulunan anızların yakılması suretiyle doğaya, çevreye ve canlılara zarar verildiği, çıkan yoğun dumanın hava ve çevre kirliliği oluşturduğunun görüldüğü belirtildi.

Çıkarılan anız yangınlarının zaman zaman kontrol altına alınamadığı, alevlerin karayolu, dumanların ise havayolu ulaşımını olumsuz etkilediği, bu etkilerin can ve mal emniyetine önemli bir tehlike oluşturduğu vurgulanan yazıda, anızların yakılmasına neden olan şüpheliler hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapılarak başsavcılığa bildirilmesi istendi.