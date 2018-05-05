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Adana'da apartmanın çatısından düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Adana'da apartmanın çatısından düşen kişi öldü

Adana'da, güneş enerji sistemini kontrol etmek için 7 katlı binanın çatısına çıkan kişi düşerek hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki ikamet ettiği apartmanın çatısına çıkan Muzaffer Gence, bozulan güneş enerji sistemini kontrol etmek istediği sırada dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekibi, Gence'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı öğrenen Muzaffer Gence'nin eşi Zekiye Gence ise güçlükle sakinleştirildi.

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Gence'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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