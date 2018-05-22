Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
01 APP 051 plakalı hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park etikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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