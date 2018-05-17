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Adana'da araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Adana'da araç yangını

Adana'da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Osman K. idaresindeki otomobilde, İncirlik Park Alanı yakınlarında, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede kapladığı otomobildeki yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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