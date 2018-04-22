Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

Adana’'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 20 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Hükümlülerin kaldığı adresleri tespit eden ekipler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şafak vakti operasyon düzenledi.
Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki baskın sırasında polisin geldiğini fark eden bir kişi, evinin damından diğer evlerin damına atlayıp bir süre kaçtı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından hükümlü ekipler tarafından başka bir evin damında yakalandı.
Operasyon kapsamında yakalanan 20 kişi Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Hükümlülerin işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
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