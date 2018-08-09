Adana'da Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı

ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediyesi zabıta timleri, kent genelinde iş yerlerindeki çoğunluğu Suriyelilere ait standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen Arapça tabela, poster ve afişleri söktü. Merkez Yüreğir ilçesinde Suriyeli göçmenler yoğunluklu yaşadığı mahallelerde denetimler yapan zabıta timleri, standartlar gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişleri kaldırdı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Adana'ya yerleşen Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerine astığı Arapça tabelalar, led ışıklar ve posterlerin görüntü kirliliğine neden olduğu yönünde vatandaşların şikayetlerini değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde denetim yaptı. Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından söküldü. Gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabela, poster ve afişlerin oluşturduğu görüntü kirliliğine son veren zabıta timleri, söktükleri Arapça tabelaları araçlara yükleyip bölgeden uzaklaştırdı.
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