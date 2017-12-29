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Adana'da at ve eşek eti skandalı devam ediyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 11:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Adana da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 10 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda; 2'si kesilmiş 4 eşek ile kesime hazırlanan 16 at yakalandı.

Adana Yüreğir Bahçelievler Mahallesi’ndeki göl kenarında at ve eşek eti kesiminin kalıntıları bulunmuştu.

Zabıta Daire Başkanlığı, at ve eşek eti kesimine karşı kentte sıkı denetim çalışması başlattığını, hayvan kemiklerinin bulunduğu yerde ise temizlik yapıldığı açıklamıştı.

Adana'da mide bulandıran görüntü!

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polis operasyon eşek adana Yüreğir

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
BUYRUN ADANA KEBABINA
MEŞHUR ADANA KEBABININ LEZZETİNİN KAYNAĞI
anlamıyorum arkadaş bunlar at ile eşşeği nerden buluyor da kesiyor her yer de bu kadar sığır varken..
@ecelllllll başında bu işle alakadar yetkililer olduğu sürece yani sığır yöneticiler
et ve kemikleri başarıyla sıyırmışlar, kasabın hakkını teslim etmek lazım
NEREDE KALDI MÜSLÜMANLIK NEREDE İNSANLIK ???????EYYY AKEPE UYUMA .
Adana merkez patlıyor herkes :)
Adana da kebap neden bu kadar ucuz şimdi anladım.
at izi it izine karışmış sözünü adanalı kasablar yanlış anlamış galiba :)
AKP GİİTTSİN ADA SATIN ALSI. ÇOK LAZIMYA MEMLEKET AYAKLI MEZBA OLMUŞŞ HEYYYGİDİİ HEYYY
Cezalar yetersizzz...
adana burası normal
en baştakiler hırsız olup ta cezasız kalınca bunlara da cesaret geliyor. belediye de sadece yemekle meşgul, denetim yapılmıyor pazarlarda bile denetim yapılmıyor
Adana kebapppP
adanalı belediye ve zabıta için ne kadar küfretsek az
belediyelerin asli görevi yemek, vurgun yapmak bunu çok iyi biliyoruz
Adana ve Hatay'lı asker arkadaşlarım etin ucuz ve bol oldugunu söylerdi. Anlata anlata bitiremezlerdi. Sebebi bu mu acaba?
YAKINDA AT VE EŞEK ETİNİN FAYDALARI DİYE ÇIKIP KONUŞURLAR... NE GÜNLERE KALDIK ARKADAŞLAR
Gıda bakanlığı her zamanki gibi uyumuş.
pişirip onlara yedirin bunları
CEZASI VARMI BU İŞİN DEVLETE BAK YA MİLLETİNE NELERİ yemisine göz yumuyor yıllardır hap aynı
adanayı suriyeye bağlasınlar
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