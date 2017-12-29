Adana'da at ve eşek eti skandalı devam ediyor!

Adana Yüreğir Bahçelievler Mahallesi’ndeki göl kenarında at ve eşek eti kesiminin kalıntıları bulunmuştu.
Zabıta Daire Başkanlığı, at ve eşek eti kesimine karşı kentte sıkı denetim çalışması başlattığını, hayvan kemiklerinin bulunduğu yerde ise temizlik yapıldığı açıklamıştı.
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