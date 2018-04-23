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Adana'da atık su kanalında erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 23:57 | Son Güncelleme

Adana'da atık su kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'da atık su kanalında erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde hayvan otlatan çoban, atık su kanalında kayalıklara takılı halde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Öldüğü belirlenen kişinin cesedi ekiplerce atık su kanalından çıkarıldı.

Üzerinden Zülfikar Karabaş'a ait kimlik çıkan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan Karabaş'ın yakınlarının bir hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana ceset Zülfikar Karabaş

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