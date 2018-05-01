Adana'da attan düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kente Kırşehir'den gezmeye gelen Gizem Köse Ömür (23), Merkez Park'ta atla gezintiye çıktı. Ömür, bir süre sonra dengesini kaybederek attan düştü.
Başını betona çarparak ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ömür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, at binme alanındaki görevli M.E'yi gözaltına aldı.
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