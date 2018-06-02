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Adana'da baraj gölüne düşen kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

Adana'da baraj gölüne düşen kişi kayboldu

ADANA(AA) - Adana’nın Kozan ilçesinde balık tutarken baraj gölüne düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, İlker Ercan (38) iki arkadaşıyla balık tutmak için Çulluuşağı Mahallesi'ndeki Menge Baraj Gölü'ne gitti.

Oltasını kontrol ettiği sırada dengesini kaybederek baraj gölüne düşen Ercan'ın sudan çıkamaması üzerine arkadaşları jandarmaya haber verdi.

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi de sevk edildi.

Ekipler, sonuç alamadıkları arama çalışmalarına ara verdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kayıp Kozan

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