Adana'da baraj gölüne düşen kişinin cesedi bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde dün balık tutarken düştüğü baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İki arkadaşıyla balık tutmak için gittiği Menge Baraj Gölü'ne düşerek kaybolan İlker Ercan (38) için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından Ercan'ın cesedine ulaştı.

Ercan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İki arkadaşıyla balık tutmak için dün Menge Baraj Gölü'ne giden Ercan, oltasını kontrol ettiği sırada dengesini kaybedip baraj gölüne düşmüştü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi Ercan'ı bulmak için çalışma başlatmış, havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verilmişti.

