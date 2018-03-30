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Adana'da barda silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 03:53 | Son Güncelleme

Adana'da barda silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da borç meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir barda Bülent E. ile Abdullah Yüksel arasında tartışma çıktı.

Borç meselesi yüzünden başladığı öne sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent E, yanındaki tabancayla Yüksel'e ateş ederek kaçtı.

Beline kurşun isabet etmesi nedeniyle yaralanan Yüksel, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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