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Adana'da bayram öncesi şehitlik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kentte Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı - Darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine: - "Oğlum astsubaylığı kazandı, rütbe de takacaktı. Ama şimdi daha iyi bir rütbe taktığına inanıyorum"

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, müftü Hasan Çınar tarafından dua edildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın, Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile askeri ve mülki erkan ile katılımcılar mezarların başına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

- "Şimdi daha iyi bir rütbe taktığına inanıyorum"

Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine ile annesi Ayşe Mine de çocuklarının kabrini ziyaret etti, dua okudu.

FETÖ'ye tepki gösteren Mustafa Mine, oğlunun acısını unutamadığını belirterek, "Allah belalarını versin. Böyle bir şey yaşattı bize inşallah cezalarını çekecekler. Oğlum astsubaylığı kazandı, rütbe de takacaktı. Ama şimdi daha iyi bir rütbe taktığına inanıyorum. " dedi.

Geçen yıl Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın ağabeyi Orhan Sığnak ve yakınları da şehit pilotun mezarında dua okudu.

Sığnak, her özel günde şehitliğe gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Şehitlerin her gün hatırlanması gerektiğinden hareketle şehitlerle ilgili Türkiye çapında motosiklet, bisiklet gruplarıyla faaliyetler yaptıklarını ifade eden Sığnak, "Şehitlerimizi anmaya, hatırlamaya dönük olarak duyarlı sosyal aktiviteler yapan insanlarla buluşuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Burada devletin bize ön ayak olup şehitlerin verilebiliyorsa hepsinin isimlerinin bir okula, kreşe, devlet kuruma verilmesi gerekiyor." dedi.

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