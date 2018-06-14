Adana'da bayram öncesi şehitlik ziyareti

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, müftü Hasan Çınar tarafından dua edildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın, Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile askeri ve mülki erkan ile katılımcılar mezarların başına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

- "Şimdi daha iyi bir rütbe taktığına inanıyorum"

Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine ile annesi Ayşe Mine de çocuklarının kabrini ziyaret etti, dua okudu.

FETÖ'ye tepki gösteren Mustafa Mine, oğlunun acısını unutamadığını belirterek, "Allah belalarını versin. Böyle bir şey yaşattı bize inşallah cezalarını çekecekler. Oğlum astsubaylığı kazandı, rütbe de takacaktı. Ama şimdi daha iyi bir rütbe taktığına inanıyorum. " dedi.