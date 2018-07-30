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Adana'da bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:29 | Son Güncelleme

Adana'da bıçakla yaralama

Adana'nın Seyhan ilçesinde eşinin arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hatice Ç, eşinin cezaevine girmesi nedeniyle kalacak yeri olmadığını söyleyerek, kocasının arkadaşı Ferhat Ş'nin Sümer Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başladı.

Hatice Ç, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Ferhat Ş'yi bıçakla yaraladı.

Ferhat Ş'nin evden dışarı çıkarak bağırması üzerine çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Ferhat Ş'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan Hatice Ç, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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adana bıçak Seyhan yaralama

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