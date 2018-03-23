HABER

Adana'da bıçaklanan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:38 | Son Güncelleme

Adana'da bıçaklanan çocuk öldü

Adana'da 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 16 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 80. Yıl İlkokulu yakınında Taner Salman (15) ile Ö.T. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T, bıçakla Salman'ı boğazından yaralayıp kaçtı.

Çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Salman kurtarılmadı.

Polis ekipleri, zanlı Ö.T'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

Bir süre önce disiplinsiz davranışlarından dolayı okuldan uzaklaştırma cezası aldığı öğrenilen Ö.T, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Salman'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli olduKoşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu
Sevgilisiyle beraber olan kadını sokak ortasında dövdü!Sevgilisiyle beraber olan kadını sokak ortasında dövdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana bıçaklama Çocuk hayatını kaybetti kavga kız meselesi Okul

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.