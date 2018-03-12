Adana'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişi kaldırımda bıçakla yaralanmış bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde kaldırım kenarında bir kişinin yardım isteğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, travesti olduğu belirlenen Cansu C'nin (39) kalçasından bıçakla yaralandığını tespit etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa bindirilen Cansu C. "Bana yardım edin." dedi.
Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Cansu C. tedavi altına alındı.
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