HABER

Adana'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 05:28 | Son Güncelleme

Kent merkezinde bıçakla yaralanmış bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişi kaldırımda bıçakla yaralanmış bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde kaldırım kenarında bir kişinin yardım isteğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, travesti olduğu belirlenen Cansu C'nin (39) kalçasından bıçakla yaralandığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa bindirilen Cansu C. "Bana yardım edin." dedi.

Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Cansu C. tedavi altına alındı.

Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana bıçaklama travesti

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitimlere devam ediyor

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitimlere devam ediyor

Avukatlardan şehit annesine ziyaret

Avukatlardan şehit annesine ziyaret

Mezarlıkta piknik görüntüleri ortalığı karıştırdı

Mezarlıkta piknik görüntüleri ortalığı karıştırdı

Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!

Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!

Buz tutan Çıldır gölünde doğum günü kutlayıp horon teptiler

Buz tutan Çıldır gölünde doğum günü kutlayıp horon teptiler

Öğretmenlerden performans değerlendirmesine tepki

Öğretmenlerden performans değerlendirmesine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.