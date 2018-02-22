Adana'da bir evde iki ceset bulundu

Adana'da bir evde iki arkadaş ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 85339 Sokak'taki bir evde Murat Başak ve Mert Okçu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Başak ve Okçu'nun öldüğünü belirledi.
Kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesetler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!
İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den uyarı! Haritada görüntülendi, yaklaşıyor
Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı
İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı
Mavi Balina oyunu yine can aldı!
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer
Spor yaparken canından oluyordu!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum