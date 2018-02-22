Adana'da bir evde iki ceset bulundu

Adana'da bir evde iki arkadaş ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 85339 Sokak'taki bir evde Murat Başak ve Mert Okçu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Başak ve Okçu'nun öldüğünü belirledi.

Kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesetler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.