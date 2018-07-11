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Adana'da bir kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 01:58 | Son Güncelleme

Kozan ilçesinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen kayınbiraderine baktığı belirtilen ve evinin avlusunda cesedi bulunan kadının ölümü şüpheli görüldü - Kadının kayınbiraderi jandarma tarafından gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Gökgöz Mahallesi'nde daha önce ölen ağabeyinin eşiyle aynı evde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öne sürülen Şadi E'yi (50) avluda tek başına gören komşuları durumdan şüphelendi.

Eve giren vatandaşlar, Şadi E'nin bakımıyla ilgilenen yengesi Rahime E'nin (67) yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Öldüğü belirlenen kadının cesedi önce Kozan Devlet Hastanesine getirilerek morga konuldu, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan cesedi bulan kişilerin, jandarmaya verdikleri ifadede, kadının boğaz kısmında morluklar gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

Jandarma, Şadi E'yi gözaltına aldı. Bu sırada Rahime E'nin morg önünde bekleyen yakınları, Şadi E'ye saldırmak istedi. Araya giren jandarma ekipleri bu kişileri sakinleştirdi.

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